VIDEOINTERVJUU ⟩ Vietnamis riisipõllul tööd rüganud Peeter Võsa avaldas, milline nähtus teda seal enim hämmastas

«Päris metsikut Aasiat seal ikka on, aga juba on märgata väikeseid muutusi,» arutles reisisaate «Võsaga Vietnamis» saatejuht Peeter Võsa , kelle hinnangul on peagi tegemist tulevase populaarse reisisihtkohaga.

Kuna Vietnami riigikord on kommunistlik, see seab Võsa sõnul muidugi omad piirangud. «Kontroll inimeste üle on tugev... Meile osad giidid ütlesid kohe ära, et lepime nüüd kokku kaks asja, et poliitikast ei räägi üldse ja narkootikume ei müü ega ei osta, kuna teie ei taha vangi minna ja meie ei taha oma tööd kaotada,» rääkis ta muiates.