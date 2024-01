KLIPP ⟩ Prussakad rongis ja eluohtlik liiklus: Peeter Võsa uus reisisaade viib kommunistlikusse Vietnami

Peeter Võsa meenutab, et Vietnam on talle tuttav juba nõukogude ajast – sealt tuli Vietnami salv ja pesukäsnad. «Nõukogude Liit kasutas kõikide nende põllutööliste rasket tööd ja vaeva ära üsna mõnusalt, vägivaldselt ja propagandistlikult! Ja vietnamlased on siiamaani selle üle õnnelikud – kommunistlik ühiskond,» räägib Võsa.

Telemehe sõnul on tänapäeva Vietnam küll märkimisväärselt avatum, kuid ka seal kohtab mitmeid hädasid, mis on omased lääne ühiskonnale. Rahvaarvu tõttu esineb sisserändajate probleem ja suur oht on sattuda õnnetustesse. Eriti rõhutab Võsa sealset eluohtlikku liikluskultuuri, kus motorollerite kaootiline sõidustiil on peamine mure. «Aasta jooksul toimus lausa üheksa miljonit rolleriõnnetust. Jalalaba või käe kaotamine on väga lihtne, hullumeelne liiklus!»