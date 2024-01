Näitleja Rednar Annus saab esimest korda isaks

Näitleja Rednar Annuse elukaaslane on suusatreener, hobinäitleja ning Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liidu juhatuse liige Kadri Lukk . Paaril on 16-aastane vanusevahe.

Annus sai rahvale hästi tuttavaks huumorisarjast «Wremja», lisaks on ta olnud aastaid näitleja Vanalinnastuudios ning praegu veab ta Eesti Improteatrit.

Varem on mees olnud suhtes näitlejanna Marika Koroleviga. 2006. aastal sattus Annus üliraskesse liiklusõnnetusse koos Anne Veesaare, Marika Korolevi ja Ksenia Agarkovaga. Õnnetuses suri Eesti näitleja Dajan Ahmet.

2018. aastal intervjuus Õhtulehe ütles Annus, et on koos olnud nii Piret Simsoni kui ka Marika Koroleviga, ent kooselud ei toiminud mehe sõnul seetõttu, et «ma olen olnud l**s mees». Ka lastetust kommenteeris mees toona kui valikut, aga ei lükanud tagasi lapsevanemaks saamise võimalust.