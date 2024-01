Möödunud aastal kukkus Vändras toidupoodi külastanud Merike niivõrd õnnetult, et pidi kaks kuud haiguslehel olema. «Mitte mingit sissetulekut ei olnud jaanuaris,» räägib naine ja lisab, et ukse ees olev porivaip oli tol päeval teist pidi. Grossi toidukaupade büroo assistent Grete Merelaid kinnitab, et tõepoolest selline õnnetu juhtum aset leidis. «Kuid väide, et isik on juhatuse poolt vastuseta, ei vasta tõele!»