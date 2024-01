MIDAGI ON MÄDA TAANI RIIGIS ⟩ Tulevase kuninga ja kuninganna vahelt jooksis must kass läbi?

Pärast kuninganna Margrethe II troonist loobumise teadet ilmusid Frederik ja Mary 1. jaanuaril avalikkuse ette rõõmsate ja õhetavatena, kuid paar päeva hiljem jäi Taani ajakirjanikele silma, et nad olid külmad ja tõredad, nagu oleks must kass vahepeal nende vahelt läbi jooksnud. «Kas Taani riigis on midagi mäda?» küsiti sotsiaalmeedias.