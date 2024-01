«MA OLEN NII ÕNNELIK!» ⟩ Ilusalongi omanikust Brigita Antonist sai laskeinstruktor

2022. aastal andis ilusalongi La Bianca omanik Brigita Anton Õhtulehele intervjuu, kus avaldas, et on lasketiirus laskmas käinud ligi neli aastat. Relvaloa omandas ta 2020. aastal. Isikliku relva sai ta aga ligi kaks ja pool aastat tagasi. «Mulle on alati meeldinud põnevust ja adrenaliini pakkuvad tegevused,» nentis Brigita toona intervjuus.

Nüüd aga rõõmustab naine ühismeedias, et on omandanud uue ameti ja on nüüdsest laskeinstruktor Tondi lasketiirus. «Minu uus aasta on alanud imeliselt ja teguderohkelt. Nimelt täna hommikul käisin peale mahukat õpinguperioodi eksamil ja sain kätte enda laskeinstruktori litsentsi,» jagab ta enda Facebooki konto seinal. «Nüüdsest olen ametlikult laskeinstruktor ja minu juurde saab tulla õppima laskmist või niisama fun shooting'ule (lõbusale laskmisele – toim),» kirjutab ta.