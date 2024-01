«Jää ei tundu ka nii libe!» ⟩ Pealinlased avaldavad pahameelt Õismäel asuva spaa põrandate üle

«Sildid on, et väga libe, aga need ei hoia ära halvimat,» kurdavad inimesed ühismeedias, et Õismäel asuva Ring spaa saunaala põrandad on äärmiselt libedad. Libisemisnõuete täitmise osas riiklikku järelevalvet teostava terviseameti esindaja sõnul vastavad põrandaplaadid nõuetele.