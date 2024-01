TAAS EKRAANIL ⟩ Võidukat mälumängurit Tiina Kloostrit ootab saates «15 küsimust» põnev vastasseis

Tiina Klooster on saavutanud mälumängus «15 küsimust» silmapaistva rekordi, võites kokku 4200 eurot ja kogudes enda ümber suure fännibaasi. Viimane võit saabus pingelises mängus, kus ta võistles ka «Ma näen su häält» saatest tuntud Mihkel Juhkamiga. Klooster meenutab, et mäng oli nii põnev, et võttis isegi hääle ja põlve värisema.