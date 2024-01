ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: pilk jäisesse ajalukku. Kui külmad on olnud kõige külmemad talved Eestis?

Kõik Eesti väljaanded räägivad surnukskülmunud kodu- ja metsloomadest ning lindudest: "Loomad ja linnud külmawad surnuks Tugew pakane on surmanud kõikjal metslinde ning loomi. Eriti wastuwõtlikud on külmale jänesed, nurmkanad ja waresed. Wiimaseid on nähtud õhust lennu pealt surnult alla kukkumas."

Kuidas nii madalat temperatuuri üldse mõõta

Elavhõbedatermomeetritega polnud sel aastal midagi teha. Elavhõbe külmub -38,8 kraadi juures ning muutub tahkeks. Jäid piiritust kasutavad kraadiklaasid, aga needki olid paljude teadete järel "põhjas", sest alla -50 kraadi näitavaid termomeetreid kusagil lihtsalt ei leidunud.

Postimees arutles: "Praeguse erakordselt tugewa pakasega on esinenud küllaldaselt juhte, kus kraadiklaasides on külmunud elawhõbe. Peale elawhõdeda kasutatakse kraadiklaaside walmistamise juures piiritust, mille külmumistemperatuur elawhõbedaga wõrreldes on tnndnwalt madalam. Piiritusega täidetud kraadiklaasid lakkawad töötamast siis, kui külm on langenud 67-68 kraadini."

Külmalaine tulekut ennustada polnud võimalik, kuna N. Vene, Soome ja Rootsi ning sõdivad riigid ei avalda ilmateateid, mispärast meie sünoptikud kobavad pimeduses.

Petseri jaamas vagunitäiest külmunud viinast pajatades sedastab Päewaleht: "Wiina külmumine on aga võimalik juba 20-30 kraadi külma juures, olenedes sellest, kui suur on wiina alkoholiprotsent ning missugust wett on wiina walmistamiseks kasutatud."

Ka 1940. aastal arutletakse ajakirjanduses, et kas -50 kraadine külm Eestis on ikka üldse võimalik ja kas termomeetrid näitavad õieti.