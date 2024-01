ELU25 ⟩ Liisa Pakosta: miks topivad Eesti ametnikud Euroopa Liitu piruka sisse?

Minister on meil reeglina mõnest poliitilisest parteist, kelle väärtusi ta oma otsuseid tehes kannab. Nii et meil on olnud läbi aastate erakonnad, kes on heaks kiitnud euronõuete laiema ülevõtmise. Minister toob oma majast välja ka need eelnõud, mis saadetakse riigikogule otsustamiseks. Muidugi tuleks ka muuta seda kultuuri, et meie ametnikud ei tõttaks karmimate reeglitega üldse oma kabinetist väljagi. Sest tavaliselt näevad kõik need eelnõud välja nii, et sissejuhatuses on öeldud, et selles ja selles asjas on meil Eestis vaja euronõuded üle võtta ja siis järgneb üldine ülevaade, et millised põnevad uued kohustused täna menüüs on. Sealt üleliiase eemaldamine nõuaks juba ebainimlikke pingutusi, paljude tekstide võrdlemist ja konkreetsete nõuete kõrvutamist. Selleks pole kellelgi meie õhukeses riigis õieti ajanatukestki.