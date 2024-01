KOPSAKAD SUMMAD ⟩ Valga vallavalitsus jagas oma ametnikele lisatasusid ukrainlaste abistamise eest

Elu24 toimetusele saadeti vihje, milles väideti, et ukrainlaste abistamiseks mõeldud raha jagati ka Valga vallavalitsuse töötajatele. «Valgas on 24 ametnikku saanud sisuliselt kuupalga töö eest, mille nad tegid oma tööajal,» kirjutas vihje saatja. Valga vallavalitsuse käskkirjas on välja toodud kõigi ametnike nimed ning neile tasuks makstud preemiad, mis jäävad vahemikku 800–1665 eurot. «Kui kohalik omavalitsus otsustab kasutada talle eraldatud kulude kompensatsiooni töötajate lisatöö tasustamiseks, siis määrus seda ei keela,» ütleb regionaal- ja põllumajandusministeeriumi esindaja, kes omavalitsustele toetussummade jagamist põhjalikult selgitab. Valga vald aga artikli ilmumise hetkeks lisatasude maksmise kohta selgitusi andnud ei ole.