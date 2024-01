KES ON SEE SALAPÄRANE HURMUR? ⟩ Telenäo ja investori Katri Telleri süda on võetud: ma leidsin kellegi, kes ei mahu lati alt läbi

«Kui mingid vennad kõnnivad sealt sirge seljaga alt läbi, siis see pole minu probleem,» jagab Teller, kes on varem oma eraelu kiivalt saladuses hoidnud. Nüüd tunnistab telenägu, et tema süda on võetud. «No äkki see vallaline naine pole enamgi nii vallaline. Aga nüüd ma leidsin kellegi, kes ei mahu sealt lati alt läbi.»