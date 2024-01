Paari päeva tagused plusskraadid asendusid uue aasta esimese päeva hommikuks paiguti 20 külmakraadiga. «Rõuges on 27 külmakraadi, kuid see on tunduvalt soojem kui eilne -25 kraadi,» kirjutab Urmas «Ilmahuviliste» Facebooki grupis.