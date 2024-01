FOTO ⟩ Põlva noormees leidis toidukapist lisaks toidule veel midagi

Põlvas elav Heiko käib toidukapi juures igal laupäeval ja pühapäeval. Täna 29-aasta sünnipäeva tähistav noormees elab üksi sotsiaalkorteris. Terviseprobleemide tõttu ta tööl käia ei saa ning kuna sissetulek on väga väike, on toidukapist tema jaoks suur abi.

Aasta viimasel päeval toidukapi juurde minnes leidis Heiko kapist midagi üllatavat. Noormees jagas fotot ka Facebookis «Põlva kodanik» grupis. «Tahaks loota, et see jääks ikka toidukapiks, mitte riidekapiks,» ütleb ta foto juurde, kus on näha, et kapi ülemisel riiulil asetsevad hoopiski riided.