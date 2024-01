SUUR GALERII ⟩ Vaata, kes tähistasid glamuurse avapauguga uut algavat aastat Estonia kontserdisaalis

«Meil on suur rõõm, et dirigent Kaspar Mänd koostas prantslaslikult lummava kava, kus armastatud sopran Mirjam Mesaku kõrval astus üles põneva ja üsna ebatavalise elektroonilise muusikainstrumendi ehk tereminiga solist Carolina Eyck. Pariis on linn, kus uus ja vana käivad käsikäes ja nii alustasime ka meie uut aastat väga mitmekülgse kavaga Estonia kontserdisaali tuttavate lühtrite säras,» ütles Eesti Kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron.