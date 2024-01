Peaaegu igal õhtul kogunevad kümned ja kümned pealinna inimesed Keskturu kõrval asuva toidujagamiskapi juurde, et varuda endale vajalik toidukraam. Võib kõlada uskumatult, et toidukapist võib leida Gustavi pagarite torte, lõhefileed ning salateid Stockmanni gurmeeletist.

«Mina sõidan siia ligi tund aega,» nendib sinises palitus vanaproua, kes hangib kogu nädala toidumoona just toidujagamiskapist. «Mis sel pensionäril, siis ikka teha on – mantel selga ja uksest välja.» Kapi juures valitseb aga reegel: kes tuleb esimesena, see saab parema valiku.