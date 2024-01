«Lifti ei saagi igaüks kasutada!» Mainekat kontserdimaja külastanud liikumisraskusega naine pidi pettuma

Tartus elav Kristel võttis teisel jõulupühal ette sõidu Tallinnasse Alexela kontserdimajas toimunud kontserdile. Kui muusikaelamusega jäi ta igati rahule, siis kontserdipaiga juures oli nii mõndagi, mis teda häiris. «Liftiga sõitmiseks on vaja teenindajat, kes kaardiga lifti avab. Muidu lift ei tööta. Vanemate või liikumispuudega inimeste peale pole mõeldud,» leiab naine, kes ei saanud lifti kasutada. Kontserdimaja esindaja selgitab, et lift töötab kaardiga just selleks, et oleks tagatud selle mõistlik ja vajadustepõhine kasutamine.