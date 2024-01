REISI- JA ELUÜLEVAADE ⟩ Kui palju maksab BSH puhkus palmi all ning kas skandaalitar kolibki Eestist ära?

Seltskonnatähe Brigitte Susanne Hundi jaoks on tulnud uus aasta soojas, Bali saarel palmide all. Palju aga elu Balil maksab ja kas BSH on otsustanud talved soojas veeta? Lisaks viskas Hunt õhku küsimuse enda Eestist lahkumise kohta: «Kas ma kolin Eestist ära või on BSH-l rahad läbi ja vaja Eestit raputada, et nad klikiksid, mine sa tea.»