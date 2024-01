Balil raskesse õnnetusse sattunud eestlase ema: poja taastumine saab olema pikk ja nõuab temalt palju

Rahasumma oli artikli avaldamise ajaks juba kokku saadud ja seda loetud tundidega. «Inimesed on imelised ja poja kahe operatsiooni raha on koos. Pikk tee on veel minna, esimene suur takistus on teie abiga kohe ületatav,» tänas Reelika, kes poja nimel postituse tegi.