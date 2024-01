HARULDANE KLÕPS ⟩ Karl-Erik Taukar jagas uue aasta puhul erilist hetke pojaga

Kerli ja Karl-Erik teatasid 2023. aasta jaanuaris beebiootusest. Taukar teatas jaanuari lõpus, et nende perre on oodata lisa. «No mis te arvate? [🐣] » kirjutas laulja oma Instagrami kontol, lisades foto oma elukaaslase Kerli Kivilaanega.

Nüüd on muusik äsja alanud aastat alustanud armsa foto jagamisega. "Head uut aastat," teatas Taukar oma ühismeedias ja seda koos fotoga, kus ta on koos pojaga. Muusik pani nii endale kui pojale ette ka gif'idest päikeseprillid.

Taukar sai tuntuks talendisaate «Eesti otsib superstaari» viiendast hooajast. 2017. aastal tunnistas ta, et kuigi tal on olnud silmapiiril mitmeid Maarjamaa kaunitare, siis oli Kivilaan just see, kes jalust nõrgaks võttis ning kellesse ta armus esimesest silmapilgust.