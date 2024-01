Venemaa presidendi Vladimir Putini tervise ja haiguste üle on pikalt spekuleeritud. «Mina näen, et see juhtub 2024. aastal ja Venemaale tuleb uus president. Vladimir Putin lahkub oma kohalt,» ütles nõid Ruth Pukman saates kaarte ladudes ja lisas, et on näinud isegi inimest, kes presidendi koha üle võtab.