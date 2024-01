ÜLEVAADE ⟩ Eesti staarid võtsid möödunud aasta kokku suurt tänulikkust tundes

«2023. aasta suurimad võidud on need, mida sotsiaalmeedia seinal kunagi jagama ei hakka,» kirjutas laulja ja saatejuht Kethi Uibomägi ja lisas, et privaatsus on kõige hinnalisem vara, kuna siis juhtuvad kõik päris ja filtrita hetked.

«Tänulik, et mu terve pere ja lähedased on terved ja hea tervise juures; tänulik, et minu ümber on palju ilusat loodust, mida ma saan iga kell nautima minna; tänulik, et mu terve rasedus möödus kenasti ja sain ka seda protsessi nautida täiel rinnal; tänulik, et ma olen enda mõttelaadilt pigem väga positiivne inimene; tänulik, et suutsin sel aastal kolm laulu välja anda; tänulik, et elu on mind kokku viinud erinevate inspireerivate inimestega,» loetles ta.