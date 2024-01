Aasta eelviimasel õhtul oli ETV eetris kontsert «Õnne, Raimond!» Paar kuud varem filmitud kontserti vaatasid teleekraanilt ka mitmed laval olnud esinejad, kes aga imestuma ja pettuma pidid. «Juhtus nii, et konvertimise käigus on seda materjali veidi kiirendatud. Ja see tekitas efekti, kus me kõik natuke kõlasime nagu smurfid...» kommenteeris kontsertetendust juhtinud Mart Sander.