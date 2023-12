Siret Tuulat nägi «Aktuaalse kaamera» ilmateadustajana viimast korda: jätkan kõikide muude tegemistega, mille kõrvalt tegin ka ilmateadet

Pärast kahte aastat on naine otsustanud teletööga lõpparve teha. Vähemalt mõneks ajaks. «Jätkan kõikide muude tegemistega, mille kõrvalt tegin ka ilmateadet – bändiga esinemised, töö plaadi väljaandmise nimel, teatrietenduste ettevalmistamine 2024. aasta sügisel ja dubleerimistööd,» sõnab Siret.

Oma Facebooki lehel kirjutas Tuula, et kokkuvõttes on põhjuseks ajanappus. «Pidin seetõttu tegema valiku. Õhtune aeg on minu elus paraku väga väärtuslik ning kui panna kaalukausile esinemine bändiga/teatris või mujal ja ilmateate edastamine, siis lauljana-näitlejana tahan ma loomulikult minna esmalt lavalaudadele.»