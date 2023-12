Näiteks väidab ta, et halloween'i perioodil müügil olnud kõrvitsakujulise šokolaadi pakend on eksitav, sest kui pakendil on kõrvitsale joonistatud silmad ja suu, siis šokolaadil pole mitte mingit nägu. Samuti on tema sõnul jalgpallikujuline maiustus hoopiski muna kujuga, vahendab New York Post.