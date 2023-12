Loetud tundide pärast on südaöö ja lõppevale aastale pannakse punkt. Olgugi et kalendrisse tuleb ette 2024 ja ees ootab loodetavasti värske ja meeleolukas aasta, ei tohiks unustada lõppeva aasta kõige silmapaistvamaid hetki. Neid oli 2023. aastal küll ja küll, nii häid kui ka halbu, ning Elu24 toob need teieni meeleoluka aastalõpusaatega!