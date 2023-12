28. detsembri seisuga on Meyers kõige rikkamate inimese edetabelis 12. kohal . Temast eespool on teiste seas Tesla tegevjuht Elon Musk, luksuskaupade kontserni LVMH tegevjuht Bernard Arnault ja Amazoni veebipoe asutaja Jeff Bezos, teatab Bloomberg .

CNNi andmetel on Bettencourt Meyersi vara väärtuse tõusu põhjus L'Oreali parim kasvuaasta alates aastast 1998. Ettevõtte aktsia väärtus on tõusnud 35 protsenti. Ettevõtte käekäiku on mõjutanud muu hulgas asjaolu, et pandeemia järel hakati investeerima luksustoodetesse.