Räppar Bad Arti suhe on purunenud. Greete: elustiilid pärast lapse sündi ei sobinud enam

Bad Arti (kodanikunimega Artur Toompuu) noorema poja ema Greete Melliste annab ühismeedias märku, et tema ja räppari suhe on lõppenud. Naine jagas 28. detsembril Instagrami-lugudes fotot, kus ta istub ühe mehe kaisus. Viimane on andmas talle põsemusi ja naine on lisanud nende kohale punase südame emotikoni. Fotol oleva isiku on Greete ka ära märkinud ning ta ei ole Bad Art, vaid hoopis Bradley, ühismeedia põhjal Inglismaalt pärit mees.