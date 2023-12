FOTOD ⟩ Vaata, milline hakkab välja nägema Kanal 2 hommikuprogrammi stuudio

«Telehommiku» stuudio mitmete platside hulgas on kööginurk, mis toimib kokanduslike ettevõtmiste kõrval ka hubase atmosfääri loojana. Teine oluline element on tegevusala, kus saavad aset leida mitmed meelelahutuslikud ja harivad etteasted,» räägib saate peatoimetaja Kajar Kase ja lisab, et stuudio disain ja paigutus on hoolikalt läbi mõeldud, et luua vaatajatele mitmekesine ja kaasahaarav hommikuprogramm.