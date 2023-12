ELU25 ⟩ Toomas Hendrik Ilves Juku-Kalle Raidile: Kas tasub kõiki läbi sõimata nagu meil tihti tehakse?

Juku-Kalle: Kaliningradi täna Euroopaks pidada ajab naerma…

Toomas Hendrik Ilves: Seda minagi, Euroopa ei ole puhtalt geograafiline mõiste. On üks väga tore raamat, mis mind on jällegi mõjutanud ja seda kinnitanud. See on Prantsuse teadlane Brague, kelle ingliskeelne raamat kannab nime “Eccentric Europe”. Tema tees on, et Euroopa ja kõik Euroopal baseeruvad kultuurid on tugevad, sest nad toetuvad Roomale. Rooma kultuur ja Rooma tsivilisatsioon oli esimene, kes ütles, et oo, mida pidevalt ise tõmmelda, laename häid asju teistelt.

Varem olid kõik tsivilisatsioonid olnud seisukohal – ja mõned on siiamaani –, et see, mis tuleb väljastpoolt, on vilets ja siis aetakse juttu, et “meie oleme parimad”.

Juku-Kalle: Sõna “barbar” tuleb kreeka sõnast, mis tähistab neid inimesi, kes on pärit mujalt, kes ei räägi kreeka keelt.

Toomas Hendrik Ilves: Nojah. Roomlased ütlesid aga, et kreeklased on päris targad ja mis sest, et see pole meie kultuur, võtame nende Platoni ja Aristotelese ja kõik muu aruka üle. Edu, mis Euroopal on olnud, ongi tulnud sellest, et ta on valmis võtma väljastpoolt ja integreerima oma kultuuri. See on hoopis teistsugune lähenemine kui see, mida me näeme mujal.