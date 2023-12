EESTI TOIT ARAABIAS ⟩ Abu Dhabis asuva Eesti restorani juht karmidest reeglitest: kui tulevad šeigid, siis katame selle riiuli kinni

Lõppeva aasta viimane «Roaldi retked» saade põrutas otsejoones Araabia Ühendemiraatidesse, kus saatejuht Roald Johannson kohtus töökate eestlastega, kes on kaugel kodumaast avanud restorani. «Need Eesti gurmaanid tõestavad edukalt, et meie köögikultuuri eksport on saanud vinge hoo sisse!» rõõmustas Roald saate alguses.