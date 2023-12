Aastalõpp on kohe käes: kas alkohol võib tekitada luksumist?

Kohe on käes aastalõpp ja siis on kõige populaarsem jook šampanja ja vahuvein, kuid on teada, et kui neid mullijooke piisavas koguses tarbida, võid hakata luksuma. Seega ei kimbuta see nähtus ainult multikategelasi, vaid nii võib juhtuda ka päriselt, kuigi üllatavalt vähe on teada, mis seda põhjustab.