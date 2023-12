«VÄGA KURB JA NÕME» ⟩ Malluka kallim Tomas Legrant astus suguhaiguste kohta sõna võttes ämbrisse?

Eesti edukaima blogija Malluka ehk Mariann Treimanni uus suhe tuli avalikuks tänavu novembris. Blogija andis suhtest teada ühismeedias ja avaldas, et tema väljavalitu on «Lege Podcasti» saatejuht Tomas Legrant.

Detsembri vältel on paar oma suhtest rääkinud veel enamgi ja sellest on Tomas kirjutanud mitmel korral ka oma blogis Legrant. «Meie Malluga olime muidugi korralikud kirikuinimesed ning ei hüpanud teineteisele kohe esimesel kohtumisel selga. Ega ka teisel mitte,» viitas Tomas sellele, et paari suhe algas pigem rahulikumalt.