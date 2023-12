Paul Neitsov koges jõulutuuril midagi ootamatut: olin just alustanud kõige väljakutsuvama looga, kui...

Möödunud nädalal jõulukontsertidega mööda Eestit tuuritanud Neitsov kirjutab ühismeedias, kuidas ühel kontserdil hakkas esireas istuval mehel telefon valjusti piiksuma. «Kas see häiris mind? Natuke ikka, sest olin just alustanud kontserdi kõige väljakutsuvama looga. Lisaks andis mehe kaaslanna talle kommi, millega härra krõbistama hakkas. Üritasin keskenduda vaatamata sellele,» jagab ta esimesi muljeid ootamatust segajast.

«Kontserdi lõppedes tuli sama paar minu juurde ning väljendas suurt austust ja sümpaatiat minu pillimängu vastu ning vabandas juhtunu eest. Nimelt oli härral seadeldis, mis andis märku, et tema veresuhkur on ohtlikult madal ja tuleb ruttu kommi või midagi muud magusat süüa,» lisas ta ja noppis sealt välja õpetliku sõnumi: «Ei tohi kunagi teise inimese peale viltu vaadata, teadmata tema lugu. Me kõik oleme erinevad ja erilised.»

Õpetlik märkamine

«Oma kogemusest võin öelda, et on päris piinlik see kommi krõbistamine või mobiili vaatamine keset kontserti, aga kindlasti on palju hullem, kui keset kontserti madala veresuhkru tõttu kokku kukud,» kirjutab üks kommenteerija, kes on ka ise diabeetik.