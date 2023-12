«Mul ei ole vähimatki kahtlust, et see oli tema. Nägin, et tal ei ole nahka, silmi, siseorganeid. Ja see lõhn, see lõhnas nagu suits. Nad suitsutasid ta!» kirjeldas ahastuses Mustamäe elanik Alla hetke, mil vabatahtlik näitas talle leitud kassi korjust. Alla usub, et korjus oli kunagi tema lemmikloom Fabio ning tõukassi surm oli kõike muud kui loomulik. Politsei ja teadlane arvavad teisiti.