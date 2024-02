FOTOD JA VIDEO ⟩ Taskukohasem kui kodumaal? Vaata, kui palju tuleb Türgi kohalike maitseelamuste eest välja käia

Tegemist on Kreeka õigeusu kloostriga, mis on ehitatud Karadaği mäele ning pakub mitte ainult religioosset ajalugu, vaid ka maalilisi vaateid ümbritsevale loodusele. Klooster oli külastajate jaoks kinni aastaid, kuna seal toimus ulatuslik renoveerimine. Klooster suleti 2015. aastal Karadaği mäe varingu tõttu.

Meie programm oli järgmine (inglise keeles):

Day 1 – 23 October 2023

Flight to Trabzon Airport – Transfer to the hotel – Dinner – Overnight in Trabzon

Day 2 – 24 October 2023

Trabzon – St. Anne’s Church – Ortahisar Mosque – Boztepe Hill – The Panagia Theoskepastos Monastery (The Monastery of Girls) – City Museum – Lunch – Akçaabat – Ortamahalle (Middle Neighborhood) – Hagia Sophia (Ayasofya) Mosuqe – Handicrafts (Silver & Golden Kazaziye, Filigree) – Trabzon Old Bazaar – Dinner – Overnight in Trabzon

Day 3 – 25 October 2023

Trabzon – Sumela Monastery – Hamsiköy Village – Lunch – Zigana Mountain – Gümüşhane – Imera Monestary (St. John Prodromos Monastery) – Süleymaniye Neighborhood (Old Gümüşhane Province) – Karaca Cave – Trabzon – Dinner – Overnight in Trabzon

Day 4 – 26 October 2023

Trabzon – Giresun – Kuzalan Waterfall – Blue Lake – Kümbet Plateau – Lunch –Giresun City – Ordu City – Dinner – Overnight in Trabzon

Day 5 – 27 October 2023

Trabzon – Uzungöl – Karaster & Lustra Plateaus –Uzungöl Etnography Museum – Lunch – Demirkapı Plateau – Hiking – Glacier Lakes – Rize – Dinner – Overnight in Rize Fındıklı Ramada Hotel

Day 6 – 28 October 2023

Fındıklı – Çamlıhemşin – Pokut & Sal Plateaus – Hiking – Lunch – Storm Valley (Palovit Waterfall, Zilkale Castle, Historical Stone Arched Bridges ) – Activities (Rafting, Zipline, Swing) – Dinner – Overnight in Rize Fındıklı Ramada Hotel

Day 7 – 29 October 2023

Fındıklı – Borçka Karagöl Lake – Lunch –Rize Çayeli Çeçeva Village Tea Gardens- Rize Tea Bazaar-Rize(Handicrafts) – Sürmene Village (Handicrafts , Sürmene Knives, Tea Break at a Tea Factory) – Trabzon – Dinner – Overnight in Trabzon

Day 7 – 30 October 2023

Trabzon – Transfer to Trabzon Airport