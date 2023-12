ÜLLATUS KÖHASIIRUPIGA ⟩ Pärnumaa naine avastas, et talle kirjutatud ravimil ei ole Eestis müügiluba

Köhasiirup. Foto on illustratiivne.

Köhasse haigestunud Pärnumaa naine avastas kogemata, et talle välja kirjutatud ravimil puudub Eestis müügiluba. Ravimiameti sisse- ja väljaveo järelevalve büroo juhataja Marko Tiisler aga selgitab, et Eesti Kopsuarstide Selts on teinud taotluse müügiloata ravimi kasutamiseks.