Moe- ja ilumaailma piibliks tituleeritud Vogue kirjutab, et kui tavaliselt röövib reisisellide tähelepanu pealinn Tallinn, siis seekord nimetavad nad oma ülevaates ka teisi Eesti linnu ja saari.

«Eestis on üle tuhande lossi ja ajaloolise maja, millest paljud, näiteks 16. sajandist pärit Pädaste mõis Muhu saarel, on ümber ehitatud hotellideks. Moodsama maitsega reisijatele sobivaid majutusvõimalusi on aga sama palju, alustades äsja avatud Nunne Boutique hotellist Tallinna vanalinnas kuni puumaja stiilis puhkepaikadeni nagu Jägala Juga Nature Resort Spa ja Maidla Nature Retreat, mis mõlemad asuvad pealinna lähedal,» kirjutab väljaanne.