Ülle Kaljuste lahkunud sõbrannast Ita Everist: tema grimmikittel on veel tänaseni teatris kapis, seda saab ka vahel nuusutatud

«Me valmistasime end ette, et üks päev tuleb meil kõigil selline raske lahkumine,» sõnas Ülle Kaljuste ETV saates «Jõulutunnel», kuidas lahkunud sõbranna ja garderoobikaaslane Ita Ever on veel tänaseni nendega. «Kuigi teda füüsiliselt meie juures ei ole, siis vaimselt on ta kogu aeg meie juures.»