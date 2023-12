Toomas Hendrik Ilves avameelselt lahutusest: meil olid koos toredad aastad ja armas poeg, kellele jäävad ema ja isa alati alles

«Selles pühade-eelses vaimus pean sügava kurbusega ütlema, et pea kaheksa aastat kooselu abikaasa Toomas Hendrik Ilvesega on lõppenud. Ükski hetk ei ole sellisteks otsusteks õige, kuid nüüd pärast pikka kaalumist ja Toomase valiku austamist, on mul selge, et me kõik läheme oma teed,» teatas Ieva Ilves mõned päevad enne pühade aega ühismeedias.