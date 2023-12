PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 26. detsember: Jääral on võõraste inimestega keeruline asju ajada, Kaalud võivad sattuda seikluste keerisesse

Võõramate inimestega on keeruline asju ajada. Nende käitumine ja mõttekäigud on sinu jaoks arusaamatud ja veidrad.

Hea on olla kallimaga kahekesi, väljendada õrnu tundeid ja rääkida teineteisele saladusi. Õnnestub veelgi lähedasemaks saada.

Suhtlus on elav, sinuni võib jõuda huvitavat, suisa üllatavat infot. Peaksid kindlasti kontrollima, kas see ka tõele vastab.

Keegi võib sind täna üllatada. Ehk teeb midagi ootamatut sinu kallim, võimalikud on aga ka see, et kuuled naabritelt põnevaid uudiseid.