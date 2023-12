«JÕULUTUNNEL» ⟩ Enneaegsete kaksikute ema: esimesed tunnid olin kindel, et mul pole homme enam lapsi

Naine lisas, et igaksjuhuks käisid nad ikkagi EMO-st läbi. Haiglas sai aga Brigitta ehmatava teate: 24. rasedusnädalal oli alanud enneaegne sünnitus ning ilmalekippuvaid kaksikuid polnud kuidagi võimalik tagasi hoida. «Öeldi, et nüüd tuleb kähku Tallinna saada, sest kui nad Kuressaares ära sünnivad, siis seal ei tehta midagi ja on kõik.»

Tallinnas tehti Brigittale erakorraline keisrilõige ja siis saabus suur vaikus. «Mina olin esimesed tunnid kindel, et mul ei ole enam homme lapsi,» ütles ta ja lisas, et talle ei näidatud esialgu lapsi. «Ma olin täiesti kindel, et sealt ei tule mitte midagi ja on kõik.»