Rebane jättis jõululaupäeval Helen Adamsoni koduhoovi kingituse

Instagrami-lugudes jagas Helen kaadreid rebasest, kellel oli midagi suus. Laulja arvas, et tegu on kalaga.

«Ei suutnud uudishimule vastu panna ja vaatasime üle, mis repsu meile jättis. Oligi kala!» hõiskas laulja Instagrami-loos. «Pole aimugi, kust ta selle sai, kuna lähedal veekogu ei ole. Loodan, et keegi teda ei toida, ei taha sugugi, et metsloomad inimestest sõltuvaks muutuksid,» lisas Helen murelikult.

«Aga vau, kui sügavale ta selle ikka mattis! Ma loodan, et tal on peidukoht meeles ka,» imestas laulja ja viitas sellele, et kingitus jäeti omale kohale rebast ootama. Seniks on rebase kingitus laulja hoovis, lume alla maetud.