NÄDALAPROGNOOS ⟩ Aasta viimane nädal toob naerukilkeid ja pisaraid: täiskuu Vähis pressib kõik tunded pinnale

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval on Veenus trigoonis Neptuuniga, tuues päeva ilu, harmooniat, romantikat ja empaatiat. See imeline taevaseis kõrgendab meie meeli ning innustab meid nägema kõiges ka midagi kaunist ja head. Võib tekkida suurem soov abivajajaid aidata ning süda avaneb rohkem tingimusteta armastusele. Mõned inimesed muutuvad nüüd unistavamaks ning mõtted liiguvad elu romantilisele poolele. Lähisuhetes on see väga hea aeg, mida tasuks nautida privaatselt teineteise seltsis.

Teisipäevaööl kell 01.36 jõuab retrograadne Merkuur kvadraati Neptuuniga, mis võib tuua kirkaid ja erilisi unenägusid. Ent tajume seda mõju juba esmaspäeva õhtutundidel ja ka teisipäeval läbi päeva ning see muudab meie mõtlemist ja suhtlemist intuitiivsemaks, aga ka ebaselgemaks. Mõned inimesed võivad saada telepaatilisi kogemusi. Teised aga satuvad arusaamatustesse. Mõistus ei tööta nii nagu tavaliselt. Võidakse olla ka lihtsalt hajameelsed ja mõtetes eemal.

Kolmapäevaööl kell 02.32 algab täiskuu Vähis 4°57’. Nagu alati, tajuvad tundlikumad inimesed täiskuud juba paar päeva ette ning selle mõju jääb kestma veel kolmeks ja pooleks päevaks pärast kuufaasi algust. Seekord on tegu väga emotsionaalse täiskuuga, mis toob välja meie sisemised täitmata jäänud vajadused. Paljugi oleneb sellest, kuidas oleme elanud viimased kuus kuud pärast suvist kuuloomist Vähis. Ent kindel on see, et nüüd emotsioonid kulmineeruvad ja puhastuvad. Mõnele võib tähendada see naerukilkeid, teisele pisaraid.