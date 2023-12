«Perejõulud!» – just sellise sõnumiga avaldas Sanna Marini eksabikaasa Markus Räikkönen ühismeediasse kõmulist fotot, millest põhjanaabrite meediaväljaanded on nädalavahetusel kirjutanud.

Fotol on ekskaasad rõõmsalt poseerimas ning tundub, et vaatamata nende pika suhte purunemisele on nende vahel siiani sõbralikud suhted. Küllap mängib rolli ka tõsiasi, et endisel paaril on ühine tütar.