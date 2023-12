GALERII ⟩ Alika ja Koit Toome loovad koos jõulumeeleolu ning seda ka pärast pühi

Kui Koidul on varasemalt olnud au jõulukontserte anda mitmete Eesti muusikutega, siis Alika jaoks on tegu tema esimese jõulutuuriga. See duo soovib pakkuda publikule parimat kontserdielamust ning kahtlemata suudavad nad kuulajaid võluda oma võrratu vokaaliga.