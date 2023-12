Kuigi Eesti Laul 2024 melu pole veel õiget hoogu sisse saanud, on saabuva aasta konkurss juba toonud endaga kaasa suuri üllatusi. Näiteks on enne poolfinaali toimumist viis finalisti juba teada ja nende seas on ka Soome bänd Brother Apollo. Bänd ise on üsna tundmatu, kuid selle solisti perekonda kuulub Eesti muusik, keda teavad kõik!