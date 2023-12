Chicago Eesti maja on võtnud südameasjaks hoida eestlust ka kaugel välismaal. Kuigi rahvast on jäänud vähemaks ja lennupiletid läinud kallimaks, leitakse siiski võimalusi, et Eesti artistid enda juurde esinema tuua. Tänavusel jõulupeol sai selle au osaliseks ansambel MaMa.