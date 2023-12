Tasavägises finaalis selgus «Masterchef Eesti» teise hooaja võitja

Finalist Ivari töötab igapäevaselt ettevõtja ja konsultandina. Kokandus on olnud tema suureks kireks senikaua, kui ta mäletab – juba lapsena üllatas ta oma perekonda enda tehtud hommikusöökidega. Ivarit huvitab lisaks kokkamisele ka toorainete päritolu ja kasulikkus ning tema unistus on tõsta inimeste toidu teadlikkust.

Finaali jõudis ka Läti juurtega filmitegija ja baaripidaja Janis. Kunagi töötas Janis aga restorani kelnerina ning sellest ajast saati on toidumaailm talle sügavat huvi pakkunud. Läbi suure kokanduskire on Janis õppinud, kuidas valmistada külmkapis olevatest jääkidest gurmeeroogasid.

Ainsa naisena finaali jõudnud Anastasija on ametilt stjuardess. Kokanduse vastu hakkas ta tõsisemat huvi tundma alles paar aastat tagasi, kuid selle aja jooksul on ta õppinud igast toorainest midagi maitsvat välja võluma. Anastasija on ise taimetoitlane ning unistab sellest, et saaks ühel päeval avada oma vegankohviku.