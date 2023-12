JÕULUTOITUDE TOP 30 ⟩ Vaata, mida eelistavad eestlased kõige enam pühade ajal lauale panna

Raadio Elmar sõprade klubi liikmed said detsembri alguses valida, millised 3 jõulutoitu on nende lemmikud. Kokku hääletas 227 huvilist ja jõulutoitude top 30 on valmis. Olge hoiatatud, edetabeli lugemine võib tekitada vastupandamatu söögiisu!